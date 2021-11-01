Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'dan Erdoğan hakkında suç duyurusu

Gazeteci İsmail Saymaz, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın’ın, partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Çubuk’ta gerçekleştirilen linç girişiminin videosunu izleten Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacağını yazdı.

Siyasi hakların engellenmesi.

Suçu ve suçluyu övme.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik.

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs.

“Üç eski genel başkana göre bu görüntülerle linç bir hesap sorma olarak kabul ediliyor ve yinelenmesine kapı aralanıyor. Saldırganların demokrasiyi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak için Kılıçdaroğlu'nu öldürmek istedikleri savunuluyor. Videonun gösterilmesinin özensizlik değil, bilinçli bir tercih ve talimat niteliğinde olduğu vurgulanıyor. Şayet birileri bu videoyu talimat sayarsa yeni bir linç girişiminin anayasal düzene kastedeceği ifade ediliyor” diyen Saymaz, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı için suç duyurusunda bulunulabileceği belirtilerek, savcılığın fezleke hazırlayıp TBMM'ye göndermesi talep ediliyor. Savcılık fezleke hazırlar mı? Hiç sanmıyorum. Ancak Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Turgut Kazan bugün İstanbul Adliyesi'ne gidip Anayasa'nın 36. maddesine göre hak arama hürriyetini kullanacaklar. Neyse ki kağıt üzerinde de olsa böyle bir hürriyet var hâlâ."