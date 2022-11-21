'Alt kasttan kadın su içti' diye su deposunu inek idrarıyla 'arıttılar'

Hindistan'da "dokunulmazlar" olarak bilinen en alt kast olan Dalit bir kadının 'su içmesi' Karnataka eyaletindeki üst kastlar için kriz gündemi oldu.

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki üst kast köylüleri, Dalit topluluğundan bir kadın su içtikten sonra bir su tankını boşalttı ve inek idrarıyla "arıttı".

Hinduizm inancına göre ineklerin idrarı çeşitli dini ritüeller sırasında arınmak için kullanılıyor.

Olay, eyaletin Chamarajnagar Bölgesi'ndeki Heggotara Köyü'ndeki bir Dalit düğünü sırasında, alt kasttan kadının bir su deposundan su içmesi sırasında gerçekleşti. Üst kasttan bazı erkekler bunu fark edince onu azarladılar.

Ertesi gün, yerliler gelip depoyu boşalttı ve inek idrarıyla "temizledi".

Olayın ardından, Dailt topluluğuna mensup birkaç kişi, olayla ilgili olarak yerliler hakkında şikayette bulundu.

Hindistan'da kast temelli suçlar, Dalitlerin haklarını koruyan bir yasa uyarınca cezalandırılabilir. Buna rağmen, Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'na göre Dalit topluluğuna karşı işlenen suçlar 2019'da arttı.