'Alsancak Limanı'nda Körfez sermayesi' iddiasına tepki: 'Yıllarca özelleştirme için zemin hazırlandı'

CHP İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Üyesi Deniz Yücel, İzmir Limanı’nın Körfez sermayesine satılacağı iddiaları ve ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun yabancı bir televizyon kanalında iddiayı doğrulayan açıklamalarına tepki gösterdi.

İzmir’in simgelerinden biri olan Alsancak Limanı’nın, Türkiye ticaretinde de bir simge olduğunu belirten Yücel, “Alsancak Limanı, bir simge, 24 saat hizmet veren bir değer. İşgücü, malzeme, hizmet, kapasite, potansiyel olan bir limanı satmak akıl tutulmasından başka bir şey değildir! Neden Arap sermayesine peşkeş çekiliyor? Liman yıllarca âtıl gösterildi, özelleştirme için zemin hazırlandı. Açılan yürütmeyi durdurma ve ihalenin iptali yönündeki davaların sonucu bağımsız yargı kamunun ve işçinin hakkını korudu" dedi.

'Atatürk millileştirdi, yabancıya peşkeş çekilecek'

CHP'li Yücel, “Büyük fedakarlıklarla geri alınan ve tarihi miraslarımızdan biri olan limanımızın peşkeş çekilmesine asla izin vermeyeceğiz! 156 yıl önce Osmanlı Devleti tarafından yabancılara verilen limanın yeniden devletin olması için büyük bedeller ödendi. Kurtuluş Savaşının ardından Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk devletin tam bağımsızlığının ekonomik bağımsızlık ile tamamlanacağını çok iyi analiz etmişti. Lozan Antlaşması ile kapitülasyonların sona erdi ve yurttaki bütün imtiyazlı şirketler de kamulaştırıldı. Limanı işleten şirketin alacakları ödenerek özel bir kanunla yabancı şirketin 1952’ye kadar sürecek olan imtiyazı ortadan kaldırıldı ve İzmir Limanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait oldu. Atamızın tüm koşulları zorlayarak gerçekleştirdiği bu ekonomik bağımsızlığı iktidar şımarıklığı ile hareket eden AKP’nin ve Erdoğan’ın mahvetmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.