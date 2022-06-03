Alpin Çorap işçileri fabrika önünde eylem yaptı

İstanbul Beylikdüzü‘nde bulunan Alpin Çorap fabrikasında, 10’un üzerinde işçinin küçülme bahanesiyle işten çıkarılmasına karşı fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Patronların Ensesindeyiz Alpin Çorap İşçi Komitesi’nde bir araya gelen işçilerin sabah vardiyası değişiminde gerçekleştirdiği açıklamada, "Şubat ayında zamlar için mücadele edip kazandık. Bize hiçbir işçinin işten atılmayacağına dair söz verdiler. Bugün bu sözlerin hiçbiri tutulmadı" denildi.