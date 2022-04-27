Alpay Özalan'ın arkasındaki tablonun hikayesi şaşırtmadı

Yazar ve oyuncu Levent Kazak, AKP'li vekil Alpay Özalan'ın "CHP'li Özgür Özel ve onun gibi densizlere sesleniyorum" diyerek yaptığı konuşmadaki bir ayrıntının gerçek hikayesini yazdı.

Özalan'ın konuşma yaptığı sırada arkasında bulunan tabloya ilişkin paylaşımda bulunan Kazak, "Siyasal islam algoritmasının şaşmazlığına inancımdan üşenmedim ve aradım; resmin orijinali şu, ressamı friedrich gauermann, avusturyalı" derken, "Özalan'ın arkasındaki resim ise orijinaline sadece iki başörtüsü eklenerek yapılmış bir fikir hırsızlığı ürünü. böyle başa böyle gazâ" ifadesini kullandı.