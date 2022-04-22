Alparslan Kuytul'dan 'suikast' iddiası: Bunu yapan derin devlet

Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul, iftar programına sebebiyle Siirt'e giderken yolculuk esnasında defalarca arabadan indirildiğini söyledi.

Kuytul, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adana'dan Siirt'e iftar programı için giderken 5 defa arabadan indirdiler. Ben hayatımda böyle sıkı bir arama görmedim. Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum. Bir suikast olursa bunu yapan Türk derin devletidir! Tetikçinin kim olduğuna bakmayın" dedi.

Kuytul ayrıca iftar için katılacakları düğün salonu sahibinin de tehdit edildiğini söyledi:

"Siirt’te iftar yapacağımız düğün salonunu tehdit ettiler. Salonu iptal ettirdiler. İftar yemeğini hazırlayacak yemek şirketini de tehdit ettiler. Şirket yemeği iptal etti. Bu programı yaptırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar."