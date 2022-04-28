Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İYİP'li Alp Emeç'in tahliye edildiğini aktardı.
Saymaz, "Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklanan İyi Parti Gençlik Kolları’ndan Alp Emeç tahliye edildi" dedi.
Haber Merkezi
Alp Emeç tahliye edildi
Gazeteci İsmail Saymaz, İYİP'li Alp Emeç'in tahliye edildiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İYİP'li Alp Emeç'in tahliye edildiğini aktardı.
Saymaz, "Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklanan İyi Parti Gençlik Kolları’ndan Alp Emeç tahliye edildi" dedi.