Alp Emeç: İfademi hızlıca verip derse yetişecektim, tutuklayıp buraya getirdiler

Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına neden olan atasözünü sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi ve İYİP Gençlik Kolları Üyesi Alp Emeç, Medyascope’tan Ali Macit’e açıklamada bulundu.

"Tutuklanmayı hiç beklemiyordum süreç bir anda gerçekleşti. İfadeye çağrıldığımda başta inanamadım" diyen Emeç, "Polisler ifadeye, ‘Önemli bir şey yok. Attığın bir tweet var. Gelip ifadeni verip gideceksin’ diyerek çağırdılar. Savcılığa gittik, ifadeden sonra bir kadın geldi ceza hakimliğine sevk edileceğimi söyledi. Barodan avukat verdiler. Avukat geldi, dosyayı inceledi ve şaşırdı. Tutuklanmayacağımızı, endişelenmemem gerektiğini söyledi. Benden önce ifadeye giren kişi yaralamadan dolayı girdi, saldılar, beni tutukladılar. Bu duruma inanamadım. Beni tutukladığını söyleyince ben de avukatım da dışarıda bekleyen ailem de çok şaşırdı. Benim derdim ifademi hızlıca verip derse yetişmekti ancak beni tutuklayıp buraya getirdiler" ifadesini kullandı.