Mahkemeye 'Cemaat' listesi iletti: Hakan, Arif ve Emre dışında bazı futbolcular ilk kez listede

Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Cemaat üyeliği uçundan yargılanan Abdülkadir A. isimli şahıs mahkemeye verdiği dilekçeyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

Bu kapsamda 1 Aralık 2021 tarihinde ifade veren Abdülkadir A., Cemaat'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü bazı isimlerden bahsetti ve fotoğraf teşhisi yaptı.

36 kişinin ismi ilk kez söylendi, aralarında futbolcular da var

Abdülkadir A.’nın ismini verdiği 91 kişi hakkında 'FETÖ' soruşturma ve kovuşturmasının bulunduğu öğrenildi. Ancak ismini verdiği 36 kişi hakkında ise herhangi bir soruşturma ve kovuşturma açılmamış olması dikkat çekti. Bu 36 kişinin ise hakim, polis memuru, öğretmen, infaz koruma memuru, futbolcu olduğu öğrenildi.

Futbolcu isimleri verdi

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Abdülkadir A.’nın futbolculara yönelik verdiği beyanda dikkat çeken ifadeler yer aldı. “Sohbet hocalarımızdan Ahmet Kırmıç, Fetullah Gülen tarafından İstanbul’daki örgüte müzahir bütün dershanelerin genel sorumlusu olarak atanmıştı” diyen Abdülkadir A. “Bu kişi ayrıca futbolcu olan Arif Erdem, Hakan Şükür, Emre Belözoğlu ve Orhan Şam’ın sohbet hocalığını yapardı. Bu futbolcular zaman zaman Altunizade'deki dershaneye gelerek 5. katta Ahmet Kırmıç ile sohbet toplantılarını yaparlardı” dedi.

Bu beyanların ardından Abdülkadir A.’nın ismini verdiği kişiler hakkında soruşturma açılması için söz konusu ifade ve teşhis tutanakları şüphelilerin ikametinin bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Listede adı ilk kez geçen futbolcuların kim olduğu ise merak konusu oldu.