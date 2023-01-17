Almanya'nın yeni savunma bakanı belli oldu

Almanya'nın yeni savunma bakanının Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius olacağı kesinlik kazandı.

Sputnik'in aktardığına göre, Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner'in 'kabinedeki yeni arkadaşı' Pistorius'u tebrik eden tweet atmasıyla olay hükümet tarafından doğrulanmış oldu.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz da hükümet sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamayla atamayı doğruladı. Scholz şöyle dedi:

"Pistorius, yönetim tecrübesi olan, yıllardır güvenlik politikasıyla uğraşan ve yetkinliği, özgüveni ve büyük kalbiyle son derece deneyimli bir politikacıdır ve tam da Alman ordusunu (Bundeswehr) bu dönüm noktasından geçirecek doğru kişidir."

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, dün yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.