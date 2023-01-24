Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı vereceği iddia edildi

Almanya'nın uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna'ya Leopard tankı vereceği ileri sürüldü.

Spiegel dergisinin internet sitesindeki haberinde, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı gönderme kararı aldığı iddiası yer aldı.

Haberde, aylar süren tartışmaların ardından Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Ukrayna'ya savaş tankları göndermeye karar verdiği, müttefiklerin de aynı şekilde hareket edeceği öne sürüldü.

Spiegel'in haberinde, Ukrayna'ya en az bir bölük Leopard 2A6 gönderilmesine karar verildiği iddia edildi.

Almanya'nın aralarında Polonya ve İskandinav ülkelerinin de bulunduğu diğer ülkelere de tankların Ukrayna'ya verilmesi için onay vereceği belirtildi.

Öte yandan POLITICO'ya konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, Scholz'un tankların Ukrayna'ya teslimatını yarın saat 13.00'te Alman parlamentosunda yapacağı konuşma sırasında duyurmasının beklendiğini söyledi.