Almanya'nın farklı kentlerinde 'Lina E.' protestoları

Geçtiğimiz Çarşamba günü, Almanya’nın Dresden kentinde Lina E. isimli 28 yaşındaki öğrenci ve 3 arkadaşı hakkında Saksonya Yüksek Eyalet Mahkemesi bir karara vardı. Mahkeme tarafından davanın başından beri ‘’elebaşı’’ ilan edilen ve Kasım 2020’den beri tutuklu yargılanan Lina E. için ‘’yasadışı örgüt üyeliği’’ sebebiyle 5 yıl 3 ay hapis cezasına diğer 3 arkadaşı için ise 2 yıl 5 ay ve 3 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarının verilmesine karar verildi.

Davanın arka planı

Antifa Doğu Davası (Antifa-Ost-Verfahren) olarak adlandırılan bu dava neredeyse 100 duruşma günü sürdü. Sanıklar Federal savcılık tarafından, 2018-2020 yılları arasında Leipzig, Wurzen ve Eisenach’ta Neo-Nazi gruplarının üyelerine saldırılar düzenlemekle suçlanıyorlar.

Savunma makamı ise yargılamayı ‘siyasi bir dava’ olarak eleştirmiş ve beraat talep etmişti. Federal savcılığı defalarca peşin hükümlü olmakla suçlamış ve sanıkların terörist gibi muamele edildiğini söylemişti.

Kararın açıklanmasından kısa bir süre sonra jungeWelt gazetesine konuşan Antifa Doğu Dayanışma Birliği (Solidaritätsbündis Antifa Ost) sözcüsü Marta Zionek, “Karar saçma fakat ne yazık ki beklenmedik değil. Senato bu davada başından beri 129. Madde’nin(Alman Ceza Kanunu 129. Madde: Suç işlemek amacıyla örgüt kurulması) basitleştirilmiş uygulaması için bir emsal oluşturmak istedi” dedi.

Rote Hilfe sözcüsü Anja Sommerfeld, “Bu dava açıkça siyasi motivasyonlu bir dava olmasaydı ve sanıkları koşulsuz mahkum etme isteği ile yürütülmeseydi, dört sanık için de beraat kararından başka bir şey düşünülemezdi” dedi.

Çarşamba akşamı yaşananlar

Dün akşam mahkeme kararından sonra Almanya’nın farklı kentlerinde protestolar meydana geldi. Hamburg’da yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gösterilerde polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Leipzig’de gösterilere 800, Berlin’de 500, Bremen’de 300, Köln’de ise 100’e yakın kişinin protestolara katıldığı bildirilirken, Bremen’de yaklaşık 70 kişi gözaltına alındı. Cumartesi (03.06.2023) ve Çarşamba (07.06.2023) günleri için de yaklaşık 15 farklı şehirde eylem çağrıları yapıldı.