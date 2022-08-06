Almanya'dan vatandaşlarına gaz tüketimini azaltma çağrısı

Almanya'nın gaz ve elektrik şebekeleri düzenleyicisi Federal Ağ Ajansı (BNetzA) Başkanı Klaus Mueller, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, vatandaşlarını önümüzdeki kış gaz kıtlığından kaçınmak için enerji tüketimini en az yüzde 20 azaltmaya çağırdı.

Yetkili, "Tüketicilerin en az yüzde 20 tasarruf etmesi gerekiyor. Bu öncekinden çok daha fazla… Aralık ayında zaten bir gaz sıkıntısı riski var veya önümüzdeki ısıtma döneminin sonunda düşük depolama seviyelerine sahip olacağız" dedi.

Mueller, hanelerdeki tüketimi azaltmanın yanı sıra, Almanya'nın komşu ülkelere olan gaz ihracatını da yüzde 20 oranında azaltması ve kıtlığı önlemek için 10 ila 15 gigawatt-saat doğalgaz ithal etmesi gerektiğini söyledi. Mueller, "Çok fazla tasarruf etmezsek ve ek gaz alamazsak, bir sorunumuz olacak" dedi.

Mueller, "Özel hanelere yönelik kemer sıkma önlemlerinin meşru olduğunu düşünüyorum" dedi. .

Açıklama, Rus Gazprom'un Kuzey Akım boru hattı üzerinden Almanya'ya olan gaz akışını teknik sorunları gerekçe göstererek yüzde 20'ye düşürmesi üzerine geldi. Gazprom Kanada'da Simens'e yolladığı tirbünlerini "Ukrayna yaptırımları" gerekçesiyle geri alamamıştı.