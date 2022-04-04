Almanya'dan sonra Fransa'dan da Rus diplomatlara sınır dışı kararı

Almanya'nın 40 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Fransa da benzer bir karar aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı "bir dizi" Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında "Bu gece Fransa, eylemleri güvenlik çıkarlarımıza aykırı olan diplomatik statülü bir dizi Rus çalışanın sınır dışı edilmesine karar verdi" denildi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov düzenlediği basın toplantısında Fransa'nın bu kararına değinerek karşılık vereceklerini duyurdu.

Fransa'nın sınır dışı edeceği Rus diplomatların sayısının 30 olduğu öne sürüldü.