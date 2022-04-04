Almanya 40 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock "Önemli sayıda Rus büyükelçiliği çalışanını istenmeyen (kişi) ilan ettik" açıklamasını yaptı. Baerbock "Ortaklarımızla daha fazla tepkiyi de başlatacağız" diye belirtti.

Alman N24 televizyonu Baerbock'a atıfta bulunarak "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomatların sayısının 40 olduğunu duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Rus diplomatik temsilcilerinin sınır dışı edilmesine karşılık vereceklerini açıkladı.

Önceki saatlerde Litvanya ve Letonya Rusya ile diplomatik ilişkilerinin temsilcilik seviyesini düşürme kararı aldıklarını duyurmuş ve Rusya'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı. Litvanya ve Letonya Rusya'nın büyükelçilerinden de ülkelerini terk etmelerini istemişti.