Almanya'dan NATO'nun doğu sınırına askeri takviye hazırlığı

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasının ardından ülkesinin Litvanya ve NATO'nun doğu kanadındaki diğer ülkelere askeri takviye gönderebileceğini açıkladı.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas'la birlikte Rukla askeri üssünde basın toplantısı düzenleyen Lambrecht, "Daha sıkı caydırıcı tedbirlere başvurmamız gerektiği açık. Kara ve havadan daha fazla asker göndermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Litvanya'ya da daha fazla asker göndermek ve ortaklarımızla birlikte olduğumuzu ve krizde güvenilir bir ortakolduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi.

Takviye ihtiyaçlarını şu anda değerlendirmeye aldıklarını ve yakın tarihte buna dair karar alacaklarını söyleyen Lambrecht, askeri konuşlandırmaların Litvanya'yla sınırlı kalmayacağını ifade etti.