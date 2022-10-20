Almanya'dan İber modeline itiraz: 'Geri tepebilir'

Almanya Şansölyesi Scholz, doğalgaz fiyatlarına AB genelinde bir üst sınır getirilmesi yerine Japonya ve Güney Kore modelinde olduğu gibi alıcılarla yakın iş birliği yapılmasını önerdi.

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Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, doğalgaz fiyatlarına Avrupa Birliği (AB) genelinde bir üst sınır getirilmesi önerisinin, bölgenin Rusya'dan gelen ciddi bir arz kesintisini dengelemeye çalıştığı dönemde geri tepebileceği konusunda uyardı.

Scholz, parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada, "Siyasi olarak belirlenmiş bir fiyat sınırı her zaman üreticilerin gazlarını başka bir yere satma riskini barındırır ve bu durumda biz Avrupalılar daha fazla değil daha az gaz alırız" dedi.

Almanya Şansölyesi Scholz, Brüksel'deki AB'nin iki günlük zirvesi öncesinde konuştu. Yapılacak zirvede üye ülkeler, enerji fiyatlarını kontrol altında tutmanın ve arz güvenliğini sağlamanın yollarını ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu görüşecekler.

Scholz, tavan fiyat yerine Japonya ve Güney Kore gibi alıcılarla tedarikler için sıkı rekabetten kaçınmak amacıyla yakın işbirliği yapma fikrini ve benzer düşünen üreticilerle bir araya gelme fikrini destekledi.

Scholz "Ukrayna'nın yanında dayanışma içinde bizimle birlikte olan ABD, Kanada veya Norveç gibi ülkelerin Avrupa'da enerjinin satın alınamaz hale gelmemesi konusunda çıkarları olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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