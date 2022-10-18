Almanya: Baltık ülkelerinin ve Doğu Avrupa’nın güvenliği, Almanya'nın güvenliğidir

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Körber Vakfı'nca düzenlenen "Berlin Dış Politika Formu"nda yaptığı konuşmada, Avrupa’nın doğusundaki ülkelerde, Rusya’dan gelen tehdit hissinin 24 Şubat'tan önce de var olduğunu ifade etti.

"Baltık ülkelerinin ve Doğu Avrupa’nın güvenliği, Almanya’nın güvenliğidir. Durum ciddi olduğunda İttifak bölgemizin her santimetresini savunacağız” diyen Baerbock, Ukrayna’yı siyasi, ekonomik, insani anlamda ve silahlarla desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Baerbock, "Ukrayna, Avrupa'daki özgürlüğü de savunuyor” yorumunda bulundu.

'Dayanışma bizim hayat sigortamız'

Avrupa’daki dayanışmanın ortak güvenliğin temelini oluşturduğunu söyleyen Baerbock, "Avrupa’daki bu dayanışma, bizim hayat sigortamızdır. Bundan dolayı Avrupa’daki dayanışma, gelecekteki ortak güvenlik politikasının temelini oluşturacak" ifadesini kullandı.

Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzlaşılması gerektiği çağrılarına ilişkin tutumu eleştirerek, Kırım’ın Rusya'ya katıldığı 2014’te başarısızlığa uğradığını söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı, dünyanın yarısının Putin’e askerlerini Ukrayna’dan geri çekmesi için yalvarmasına rağmen Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna’da ilerleme sağlamak için başka askerleri topladığı değerlendirmesinde bulundu.

'Rusya'dan aldığımız dersle Çin'e bakacağız'

Geçmişte Rusya politikasında yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Baerbock, "Tek taraflı ekonomik bağımlılıklar bizi siyasi olarak şantaja maruz bırakıyor" dedi.

Baerbock, bir kez daha bu hatanın yapılmayacağını belirterek, bunu Çin politikasına ilişkin dikkate alacaklarını ve ulusal güvenlik stratejisini buna göre oluşturacaklarını kaydetti. (AA)