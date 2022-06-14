Almanya'dan Gazprom Germania'ya 10 milyar avro kredi

Almanya'nın Gazprom Germania'ya 10 milyar avro kredi sağlayacağı ve kayyum tarafından işletilen şirketin uzun vadeli yönetime geçirileceği bildirildi.

DW-TV'de yer alan habere göre, Rusya'nın doğalgaz tekeli Gazprom şirketinin Almanya'daki eski yan kuruluşu Gazprom Germania, iflas tehlikesinden korunmak için Alman hükümetinden 10 milyar avro kredi desteği alacak. Öte yandan şirkete Nisan ayında atanan kayyumun yerine de uzun vadeli bir yönetimin geçirileceği ve şirketin isminin "Securing Energy for Europe GmbH" olarak değiştirileceği belirtildi.

Konuya ilişkin Berlin'den yapılan açıklamada "Alman hükümeti bu yaklaşımla kritik enerji altyapısının üzerinde kontrolü sürdürebilir ve enerji güvenliğine yönelik tehditleri önleyebilir" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın yaptırım listesinde bulunan Gazprom Germania, Gazprom'un kendisi ile bağını kesmesi sonrası Almanya tarafından işletilmeye başlanmıştı.