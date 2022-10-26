Almanya'dan esrarın 'eğlence için kullanımını' yasallaştırma adımı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, bugün yaptığı açıklamasında yetişkinlerin "eğlence amaçlı kullanım" için 30 grama kadar esrar satın almasını ve bireysel tüketim için üç fidan yetiştirmesini yasal hale getirmek için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Sosyal Demokrat Partili Bakan Lauterbach, bu hamlenin Avrupa'nın geri kalanı için bir emsal oluşturabileceğini söyleyerek, "Bu yasa yürürlüğe girerse, esrarın Avrupa'da yasallaştırılması için en liberal hamle, aynı zamanda pazarının en çok düzenlendiği adım olacaktır" dedi.

Esrarın yasallaşmasının "Avrupa için bir model olabileceğini" kaydeden Bakan, başat amaçlarının, sayıları artan ve "uyuşturucuyu karaborsadan edinen gençleri" daha iyi korumak olduğunu söyledi.

Lauterbach, "Esrar tüketimini genişletmek değil, gençliğin ve sağlığın korunmasını geliştirmek istiyoruz" dedi. Yetkili, Almanya'da son 12 ayda en az bir kez esrar denemiş olan yaklaşık 4 milyon kişi olduğunu kaydederken, mevcut yasaklayıcı modelin "işe yaramadığını" da sözlerine ekledi.

Lauterbach, sakız veya unlu mamuller gibi yenilebilir kenevirlerin yasallaştırılması konusunda araştırmalarının hâlâ sürdüğünü, ancak esrarın ana bileşen olan THC'nin içeriğine genel bir üst sınırın getirilmesi gibi olasılığın olmadığını kaydetti.

'Hollanda modeli' uygulanmayacak

Bakanlığın duyurduğu tasarının anahatlarına göre esrar ürünlerinin reklamını yapmak yasak olacak ve satışlar herhangi bir tasarımı olmayan düz paketlerde gerçekleştirilecek.

Lauterbach, Almanya'nın esrarı yasallaştırma adımının "uyuşturucunun yaygınlaşmasına vesile olan" Hollanda'nınkine ters olduğunu söyledi. Bakan, Hollanda modelinin "iki dezavantajı birleştirdiğini" söyleyerek, söz konusu örnekte "liberal kullanımın olduğu ama kontrollü bir pazarın olmadığını" kaydetti. "Hollanda deneyiminden öğrendiğimiz şey, bunu bu şekilde yapmak istemediğimizdir” diyen Lauterbach, "Bütün piyasayı kontrol etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.