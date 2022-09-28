Almanya'dan 'Erdoğan'a hakaret' açıklaması

Alman Federal Meclisi Başkan yardımcılarından Wolfgang Kubicki'nin bir yerel seçim kampanyasında yaptığı konuşmada AKP'l Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili “lağım faresi” ifadesini kullanması, Alman hükümetinin basın toplantısında da gündeme geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili soru üzerine milletvekillerinin münferit ifadeleriyle ilgili yorum yapamayacaklarını, ancak Dışişleri Bakanlığı olarak "diğer ülkelerin temsilcilerine yaklaşımın saygılı olması gerektiği” görüşünde olduklarını belirterek "Bunu milletvekillerinden de bekliyoruz” dedi. Hakaret içerikli ifadelerin uluslararası alanda ve Almanya Dışişleri Bakanlığının iletişiminde yeri bulunmadığı belirtildi.

Koalisyon ortaklarından liberal Hür Demokrat Parti (FDP) üyesi olan Kubicki, Aşağı Saksonya Eyaleti'ndeki bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada hükümeti yeni bir sığınmacı akınına karşı, "Yeniden öylesine kollarını açmaması" yönünde uyarmış, bu konuya değinirken Erdoğan'ın yeni göç akınına yol açabileceğini iddia ederek "lağım faresi” benzetmesi yapmıştı.

'Lağım faresi küçük ama kurnaz bir varlık'

Kubicki, DW Türkçe'nin konuyla ilgili sorusu üzerine söz konusu sözü sarf ettiğini doğrulamış, "Lağım faresi küçük, sevimli, ama aynı zamanda akıllı ve kurnaz bir varlıktır. Bu nedenle de pek çok çocuk hikayesinde ana kahraman olarak da görülür. 'Kanal faresi Kalle' ve 'Ratatouille' kitaplarında mesela" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri'nden tepki

Kubicki’nin ifadelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, Federal Meclis Başkan Yardımcısının kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınadıklarını bildirmişti.

Açıklamada, "Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri, adı geçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir. Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

TBMM Başkanı'ndan Federal Meclis Başkanına mektup

TBMM Başkanı Mustafa Şentop bugün yaptığı açıklamada, Almanya Federal Meclisi Başkanına bir mektup yazdığını belirterek "Türkiye Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz” dedi.