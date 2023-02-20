Almanya'daki saldırıda hayatını kaybedenler anıldı: 'Irkçılığın çözümü sınıf mücadelesinde!'

Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden göçmen kökenli dokuz kişi Almanya’nın çeşitli kentlerinde gerçekleştirilen yürüyüşlerde anıldı.

Berlin’de göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln semtinde gerçekleştirilen yürüyüşe Türkiye Komünist Partisi (TKP) de katılım gösterdi. TKP, yürüyüşte "Hanau Katliamı’nın üçüncü yıl dönümünde: Irkçılığın çözümü sınıf mücadelesinde!“ başlıklı bildiri dağıttı.

Bildiride "Kapitalist toplumda ırkçılığın asıl işlevi işçi sınıfını parçalara bölmek ve sınıf mücadelesini zayıflatmaktır. Onlar göçmenlere şüpheyle bakan Alman işçiler ve sokaklarda korkuyla yürüyen göçmen işçiler istiyorlar" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

19 Şubat 2019 tarihinde Thomas Rathjen isimli faşist saldırgan, göçmenlerin vakit geçirdiği iki kahvehaneye silahlı saldırıda bulunarak dokuz kişiyi öldürmüştü. Sonrasında saldırgan ve annesi evinde ölü bulunmuş, polis ise saldırganın, annesini öldürdükten sonra intihar ettiğini söylemişti.