Almanya'daki ABD üssünde yapılan görüşmelerde Ukrayna'ya tank anlaşması çıkmadı

Bugün ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun toplantısında Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tanklarının gönderilmesi konusunda anlaşmaya varılamadı.

Toplantının ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley açıklama yaptı. Milley "Askeri bir açıdan bakıldığında, bu yıl içinde Rus güçlerini Ukrayna'da Rus işgali altında bulunan toprakların her bir santimetresinden çıkarmanın çok çok zor olduğu görüşündeyim" dedi.

Öte yandan toplantının öncesinde Reuters'a konuşan üst düzey ABD'li yetkililer de Washington'un şu anda tüm silahlar sevk edilene ve Ukrayna askerleri gerekli eğitimleri alana dek Kiev'den Rus güçlerine karşı taarruz başlatmamasını istediğini söylemişti. Yetkili, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankı göndermeme kararına da bağlı olduğunu kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Austin, basın toplantısında bir gazetecinin "Almanya'nın Avrupa'da yeterince liderlik gösterip göstermediği" yönündeki sorusuna "Evet, ama hepimiz aslında daha fazlasını yapabiliriz" yanıtı verdi. Austin, Almanya için "Güvenilir bir müttefik, uzun zamandır da bu böyle ve güvenilir bir müttefik olmayı da sürdüreceklerine gerçekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Leopard 2 tanklarının sevkiyatı ile ilgili müzakerelerin devam edeceğini kaydetti.