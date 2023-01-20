Almanya'daki ABD üssünde 50 ülkenin katıldığı Ukrayna toplantısı başladı

Almanya’da ABD’ye ait Ramstein Hava Üssü'nde "Ukrayna Savunma Temas Grubu" toplantısı başladı. Almanya Savunma Bakanı'nın istifasının ardından gerçekleşen toplantıdan çıkacak sonucun Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir aşamaya işaret edebileceği yorumları yapılıyor.

Toplantının gündeminde Ukrayna'ya tank gönderilmesi bulunuyor. Ukrayna'ya Leopard 2 tipi tank vermeye pek sıcak bakmayan Almanya, ABD'nin Ukrayna'ya tank göndermesi halinde Almanya'nın da göstereceğini açıklamıştı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dahil yaklaşık 50 savunma bakanı ve askeri yetkilinin katıldığı toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.

AA'nın aktardığına göre ABD Savunma Bakanı Llyod Austin de açılış konuşmasında Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun 8. kez toplandığını belirterek, grubun "çok çalkantılı bir dönemde" bir araya geldiğini ancak bu grupta "kararlılığın ve birliğin görüldüğünü" ifade etti.

Yaklaşık 50 ülkenin toplantıya katıldığını ve bu formatta Ukrayna’ya yardım ettiğine dikkati çeken Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 11 ay önce saldırı başlattığında Ukrayna’nın yıkılacağını düşündüğünü savundu.

'Kremlin bizi izliyor'

Austin, ancak Putin’in "Ukrayna halkının cesaretini ve Ukrayna ordusunun yeteneklerini" hesaplamadığını öne sürerek, "Bizim kararlılıkla Ukrayna'nın yanında yer almayı sürdürmemiz lazım. Bu, yavaşlama zamanı değil, daha derine inme zamanı. Ukrayna halkı bizi izliyor, Kremlin bizi izliyor ve tarih de bizi izliyor" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı almak istediğini, bundan dolayı saldırılarını artırıp sivilleri öldürdüğünü iddia eden Austin Rusya’nın Ukrayna’nın cesaretini ve iradesini kıramadığını, mühimmatının tükenmeye başladığını ve savaş alanında büyük kayıplarının olduğunu dile getirdi.

Toplantıya katılımdan Ukrayna’ya desteğin ne kadar güçlü olduğunun görüldüğünü kaydeden Austin, ABD’nin desteği artırdığını, geçen ay Patriot hava savunma sisteminin Ukrayna’ya verileceğini açıkladığını anımsattı.

Bradley zırhlı muharebe araçlarının bu askeri yardım paketine dahil olduğunu anlatan Austin, bugün de Ukrayna'da 2,5 milyar dolar değerinde askeri yardım paketinin açıklandığını belirtti.

ABD'nin Ukrayna'da askeri desteği 26 milyar dolara yükseldi

Böylelikle ABD’nin şimdiye kadar Ukrayna'ya askeri desteğinin 26 milyar dolara yükseldiğini söyleyen Austin, Ukrayna’nın hava savunma kapasitesinin bu yeni yardım paketiyle artacağını kaydetti.

Diğer ülkelerin de çeşitli askeri araçları Ukrayna’ya vereceklerini açıkladıklarına dikkati çeken Austin, bu savaşta önemli bir noktaya gelindiğini, destek konusunda "gevşememek" gerektiğini ifade etti.

Austin, Ukrayna halkının ve Kremlin'in bu toplantıyı takip ettiğini belirterek, "Ukrayna’yı Rusya’nın emperyalist emellerine karşı destekleyecekleri" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy silah desteğine devam edilmesini istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Rusya ile savaşta en önemli konularının zaman olduğunu dile getirerek, zaman kaybetmeden silah desteğine devam edilmesini istedi.

Ramstein'daki toplantıya çevrimiçi bağlanan Zelenskiy, toplantıya katılan ve kendilerine destek veren ülkelere teşekkür etti.

Zelenskiy, Batılı müttefiklerinden tank, zırhlı araç ve topçu sistemleri göndermelerini istedi.

Volodomir Zelenskiy, "Zaman çok önemli, zaman bizim silahımız olmalı. Zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz" dedi.

Zelenskiy, "Fazla zamanımız yok. Rus terörü her gün devam ediyor. Şehirlerimiz bu terörden etkileniyor. Rusya'nın açtığı bu savaş bize gecikmememiz gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

Rus roketleri için hava savunma sistemi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Kremlin, bu savaşı kaybetmek zorunda. Sizler, güçlü ülkelerin güçlü temsilcilerisiniz. Tüm gücümüzle Rusya'yı durdurmalıyız. Buradan tank sayısından daha çok prensipten bahsediyoruz, bu prensipler özgürlük ve barıştır. Hızlı karar alarak bizi desteklemenizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.