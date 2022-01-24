Almanya'da üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin öldüğü, birden fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Alman polisinden yapılan açıklamada üniversitenin konferans salonunda uzun namlulu bir silahla saldırıda bulunan bir kişinin birden fazla kişiyi silahla yaraladıktan sonra öldüğü belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada saldırganın ölümüne ilişkin ayrıntılara yer verilmezken, Bild gazetesi saldırganın çevreye ateş açtıktan sonra silahını kendisine doğrulttuğunu yazdı.

Polis önceki duyurusunda Heidelberg sakinlerini üniversitenin olduğu Neuenheimer Feld bölgesinden uzak durmaya çağırmıştı.

Olayda kaç kişinin yaralandığı henüz açıklanmadı.

Heidelberg Frankfurt'un güneyinde yaklaşık 160 bin nüfuslu bir kent. Heidelberg Üniversitesi Almanya'nın en bilinen üniversitelerinden biri.