Almanya'da ulaşım işçileri son 30 yılın en büyük grevinde

Almanya'da son 30 yılın en büyük ulaşım grevi bugün başlarken, ülkede genelindeki hava ve kara ulaşımı durma noktasına geldi

Verdi ve EVG sendikalarının çağrısıyla başlayan 24 saat süreli grevde işçiler, hayat pahalılığına karşı ücretlerin daha da iyileştirilmesini talep ediyor.

Grevin başlamasının ardından Münih ve Frankfurt gibi Almanya'nın en büyük havalimanlarında uçuşlar iptal edilirken, Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn da tren seferlerini durdurdu.

Ülke genelindeki protesto gösterilerine sarı ve kırmızı ceketlerle katılan işçiler, gösterilerde korna, siren ve ıslıklar çalarak pankart ve bayraklarla yürüyüşler yaptı.

Grevin ardından yalnızca Frankfurt'ta 1200 uçuş seferinin iptal edildiği kaydedildi. Köln'de de kent içi tren seferlerinin durması nedeniyle taksi talebinde patlama yaşandığı bildirildi.

Almanya'da Şubat ayında yüzde 9,3'e varan enflasyonun ardından işçiler, hayat pahalılığına karşılık daha iyi ücret talebiyle grevler düzenliyor.

Verdi sendikası, kamu sektöründen 2,5 mil yon işçiyi temsil ederken, EVG sendikası, Deutsche Bahn'da ve otobüs şirketlerinde çalışan 230 bin işçiyi temsil ediyor.

Verdi, işçilerin ücretlerinde yüzde 10,5 oranında iyileştirme talep ederken; EVG ücretlerde yüzde 12'lik bir artış talep ediyor

EVG Genel Başkanı Martin Burkert, Paskalya dönemi dahil olmak üzere önümüzdeki günlerde de grevlerin sürebileceğini ifade etti.