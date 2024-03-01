Almanya'da sığınmacılar zorla çalıştırılacak: Saat başı 80 sent, kabul etmeyenlere yardım kısıtlaması

Almanya'nın Thüringen eyaletinin doğusunda bulunan Saale-Orla bölgesinde yaşayan sığınmacılara günde dört saat çalışma zorunluluğu getirildi. Bölge yönetiminin bir sözcüsü, bu uygulamanın Sığınmacılara Yardım Yasası'ndaki düzenlemeler kapsamında yürürlüğe girdiğini söyledi. Buna göre, sığınmacılar, saat başına 80 sent karşılığında çalıştırılacak. Bunu reddeden sığınmacılar, ay başına 180 avro sosyal yardım ödemesi kesintisiyle karşı karşıya kalacak.

Almanya Çalışma Bakanı Hubetus Heil, ülkeye gelen sığınmacılara çalışma zorunluluğu getirilmesinin "bireysel durumlarda mantıklı" olduğunu söyledi.

Almanya Sosyal Demokrat Partili (SPD) bakan, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Mevcut yasalar, belediyelerin, toplu konutlarda yaşayan sığınmacıları kamu hizmeti görevi yapmakla yükümlü tutabilir. Bireysel bazda, bazen uzun bekleme süresi boyunca toplu konutlarda yaşayan insanlara istihdam sağlamak mantıklı bir durum" diye konuştu. Heil, sürdürülebilir işgücü piyasası entegrasyonununsa başarılı olmayacağını ifade etti.

'Hızlandırılmış çalışma modeline bel bağlıyorum'

Sığınmacıların Yardımları Yasası'nın beşinci paragrafında şu ifadeler yer alıyor:

"Çalışabilen, artık zorunlu eğitim çağında olmayan, çalışmayan yararlanıcılar, kendilerine sunulan bir iş fırsatını değerlendirmekle yükümlüdürler."

Heil, amacının burada sığınmacı olarak kabul edilen kişileri sosyal güvenlik katkı payına tabi olarak uzun vadeli çalışmaya yönlendirmek olduğunu söyledi. Heil, "İşte bu yüzden iş merkezlerinin sağladığı desteği yoğunlaştırabileceğimiz, mültecilerin beceri ve niteliklerini belirleyebileceğimiz ve böylece somut iş teklifleri yapabileceğimiz hızlandırılmış çalışma modeline bel bağlıyorum" diye konuştu.

CDU'lu yönetici de zorunlu çalışmayı savundu

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) Thüringen başkanı Mario Voigt, Saale-Orla bölgesinde başlayan uygulamayı savunan açıklama yaptı.

Voigt, "Şu mesajı vermeliyiz: Almanya'da toplumsal dayanışmayı deneyimleyen herkes, bir şeylerle de karşılığını vermelidir. Bu karar göç konusunda gerekli sınırlamanın bir işaretidir” ifadelerini kullandı.

Voigt, federal hükümeti ve eyalet hükümetini konuya ilişkin şu ana kadar harekete geçmemekle suçladı.

Saale-Orla bölgesi yöneticiminin kararına CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann'dan da destek geldi. Linneman, mülteciler için olası bir çalışma zorunluluğunu memnuniyetle karşıladı. Linnemann Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Destek ve talep ilkesini güçlendiren her şey memnuniyetle karşılanacaktır. Bu yalnızca vatandaşlık yardımı alanlar için değil, aynı zamanda sığınmacılar için de geçerlidir” dedi.