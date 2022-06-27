Almanya'da sığınmacı kampında bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Almanya'nın güneyinde sığınmacıların kaldığı bir tesiste gerçekleşen bıçaklı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, en az 5 kişi yaralandı.

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Almanya'nın güneyinde Baden Württemberg eyaletine bağlı Kressbronn bölgesinde sığınmacıların kaldığı bir tesiste yaşanan bıçaklı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, en az 5 kişi yaralandı.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre dün gece saatlerinde yaşanan olayda, tesiste kalan bir sığınmacının teker teker odaların kapılarını çalıp, kapıyı açan kişilere bıçakla saldırdığı belirtildi.

1 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 1'i ağır en az 5 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

31 yaşında bir erkek olduğu açıklanan saldırgan gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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