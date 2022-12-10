Almanya'da rehine krizi: Saldırgan öldürüldü

Almanya'da polis sabah saatlerinde Dresden kentindeki bir rehine durumuna müdahale etti.

Polis, insanları şehir merkezindeki bir bölgeden uzak durmaya çağırdı ve operasyon devam ederken Dresden'in Noel pazarının kapalı kalmasını emretti.

Öğleden kısa bir süre sonra polis Twitter'da rehine durumunun sona erdiğini duyurdu. Polis iki kişinin yaralanmadan kurtulduğunu açıklarken zanlının öldürüldüğünü kaydetti.

Bei dem Einsatz ist der Tatverdächtige verstorben. Im Rahmen des Zugriffs und der Befreiung der Geiseln erlitt der 40-Jährige tödliche Verletzungen.



Die konkreten Umstände sind Gegenstände der weiteren Ermittlungen. #dd1012 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) December 10, 2022

Olay bir silahlı kişinin, şehrin ana tren istasyonunun yakınında, Dresden Radyo'sunun bulunduğu bir binaya girmeye çalışmasıyla başladı. Radyo'ya göre, adam birkaç el ateş etti.

Polis ayrıca gün içerisinde Dresden'in başka bir yerinde 62 yaşındaki bir kadının ölü bulunduğunu doğruladı. 40 yaşındaki oğlu şüpheli olarak seçildi. Polis, cinayet ile rehine durumu arasında bir bağlantı olup olmadığını doğrulamayı reddetti.