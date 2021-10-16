Almanya'da polis LEGO'dan yaptığı 'tüfek' yüzünden bir çocuğa operasyon düzenledi

Bavyera polisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "silahlı bir gencin" güney Almanya'nın Lindau kasabasında alarma neden olduğunu duyurdu.

Ancak operasyonun ardından silahın LEGO'lardan yapılmış bir oyuncak olduğu açığa çıktı.

Bir görgü tanığı polise, Cuma günü kamuflajlı genç bir adamın tüfek gibi görünen bir şeyle sokakta koşuşturduğunu gördüğünü söyledi.

Polis, devriye arabaları ve federal memurlar göndererek silahın LEGO parçalarından yapıldığını belirledi.

15 yaşındaki çocuk para cezasına çarptırıldı.