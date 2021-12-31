Almanya'da parti bağışlarında 2021 yılı rekor yılı

2021 yılı sonlanırken pek çok başlıkta olduğu gibi Alman siyasetinde siyaseti yürüten partilerin mali kaynaklarına dair kimi veriler de yayımlanmaya başlandı. Üye aidatları, kamu kasasından ödenekler ve bağışlar üzerinden dizayn edilen partilerin mali kaynakları meselesinde her yıl olduğu gibi bu yılda sürpriz yaşanmadı. Bağış hareketlerine bakıldığında partilerin sermayeyle kurdukları ilişki dikkat çekiyor. Sermaye grupları görünürde birbirine zıt partilerin çoğuna aynı anda bağış veriyor.

Almanya'daki partiler yasasına göre, ''büyük bağış'' olarak ifade edilen bağış miktarı 50 bin avro ve üstü. 50 bin avronun altındaki miktarlar için parti iç muhasebesinde kayıt zorunluluğu ötesinde bir zorunluluk yok. Yalnızca 50 bin avrodan itibaren isim ve menşei belirtme zorunluluğu bulunuyor.

'Aysberginin yalnızca görünen ucu'

Spiegel Online'dan Marcel Pauly (1), 8 milyon avro ile 2021'in ''büyük bağış''lar açısından rekor yılı olduğunu belirterek, şu kaydı geçiyor: ''Bu, aysbergin yalnızca görünen ucu''.

Alman Federal Meclis resmi sitesinden alınan tabelada (2) açıkça görüleceği gibi, aynı sermaye grubu (Bavyera Metal ve Elektrik Endüstrisi Derneği) eş zamanlı olarak hem Yeşiller Partisi'ne (50.001 avro), hem Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'ne (750 bin avro), hem Almanya Sosyal Demokrat Partisi'ne (50.001 avro), hem de Hür Demokrat Parti'ye (120 bin avro) bağışta bulunuyor. Bu yalnızca Aralık 2021 için geçerli özel bir durum değil.

Sözü geçen resmi tabelada da görülebileceği gibi yılın diğer aylarında farklı sermaye grupları benzer bir tutumla, adları farklı olsa da içerik ve misyonları benzer partileri beslemeyi ihmal etmemişler.

Neues Deutschland gazetesinden Aert van Riel haberine göre (3), Alman silah sanayiinin merkezi Bavyera eyaleti düzen partilerine bağışlarda açık ara ile önde. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı liberal FDP, 4.4 milyon avroluk bağış ile ilk sırayı tutarken, Hristiyan Birlik Partileri CDU ve CSU 4.25 milyon avro ile ikinci sıraya yerleşmişler. Yeşiller ise 1.9 milyon avro bağış ile üçüncü parti olarak yerini almış.

• (1) https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestagswahl-2021-parteien…

• (2) https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/fund…

• (3) https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160003.parteispenden-das-grosskapita…