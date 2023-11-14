Almanya’da Noel öncesi demiryollarında grev alarmı

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn - DB) ve Alman Lokomotifçiler Sendikası (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer - GDL) arasındaki ücret tarifesinde anlaşmazlık devam ederken, Noel tatili öncesinde olası grevlere ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

DB ve GDL arasındaki toplu sözleşmenin Ekim ayı sonunda sona ermesi ve sözleşme görüşmelerinde sonuca varılamaması üzerine Noel tatilinde Almanya’da grev ihtimali oldukça güçlendi.

Sendika üyesi işçiler, çalışma saatlerinin 38 saatten 35 saate indirilmesini ve aynı tam ücret üzerinden ödeme talep ediyor. Buna ek olarak aylık en az 555 avro maaş artışı ve on iki aylık bir süre için enflasyon telafi ikramiyesi isteniyor.

DB’nin personel müdürü Martin Seiler'e göre bu taleplerin yerine getirilmesi mümkün değil. Alman Basın Ajansı’na verdiği beyanda "GDL'nin taleplerini yerine getirmemiz halinde personel maliyetleri yüzde 50'nin üzerinde artacak ve bunu haklı kılacak herhangi bir gerekçe yok" ifaderine yer verdi. DB’de bu taleplerin "uygulanabilir olmadığı" görüşü hakim ve "bu boşlukları kapatmak için DB'nin yüzde 10 daha fazla personel işe alması gerekeceği" hesabı yapılıyor.

Spiegel’in haberine göre DB, mevcut teklifinde 32 aylık bir süre için yüzde 11'lik bir ücret artışı ve vergi ve harçlardan muaf 2 bin 850 avro tutarında bir enflasyon telafi ikramiyesi teklif ediyor.

Görüşmelerde bir sonuca varılamaması ve toplu sözleşmenin imzalanmaması halinde grev ihtimalleri ortaya çıkıyor. Olası grev tarihlerinin Noel tatiline denk gelmesi ise kamuoyunu tartışmaları yakından ilgilenmeye itiyor. GDL Başkanı Claus Weselsky, geçen hafta Perşembe günü başlayan toplu sözleşme ve tarife görüşmeleri öncesinde Noel tatilleri sırasında grevlerin bir baskı unsuru olarak kullanılabileceği sinyalini vermişti.

Sendikanın bu hamlesine karşılık DB, muhtemel grevler için acil durum planları yaparken, özellikle Hamburg’dan kalkan Köln, Frankfurt ve Stuttgart aktarmalı Münih'e olan yoğun talepli bağlantılarda kullanılmak üzere 918 koltuklu 376 metre uzunluğunda XXL-ICE (hızlı tren) trenlerini devreye sokmayı planlıyor. Sınır ötesi demiryolu bağlantılarınınınsa yabancı lokomotif makinistleri tarafından işletilmesi ihtimallerden bir tanesi olarak görülüyor. Diğer bir ihtimaldeyse trenle ulaşım yerine otobüs alternatifinin devreye sokulmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Gerekçe olarak ise grev durumunda mevcut tren kapasitelerini karşılayabilecek yeterli otobüs ve sürücünün bulunmaması gösteriliyor.

Deutsche Bahn'ın kaç çalışanının greve katılacağı sorusu yanıtsız kalırken, DB'nin verilerine göre Almanya'da toplu sözleşme demiryolu çalışanlarının yalnızca yüzde 5'i için geçerli.

Deutsche Bahn 2023 dakiklik hedefinin hayli gerisinde

Gecikmeler yüzünden yaşanan mağduriyetler her geçen gün artarken, 6 dakika geciken trenin zamanında geldiği kabul ediliyor. İptal edilen trenlere ve gecikmeler nedeniyle kaçırılan aktarmalara ise istatistiklerde yer verilmedi. DB'nin 2023 için koyduğu hedef yüzde 70'in üzerindeydi. DB yaşanan bu gecikmelere şantiyeleri gerekçe gösterse de bu gerçeği yansıtmıyor. Tren garlarına harcanan milyonlarca avronun sonu gelmezken, eyaletlerin otomotiv sektörüne yoğunlaşmaları, demiryoluna verilen önceliğin azaltılması, yaşanan personel eksiklikleri de bu sorunların nedenleri arasında bulunuyor.