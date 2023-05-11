Almanya'da Mercedes fabrikasındaki silahlı saldırının zanlısı hakim karşına çıktı

Mercedes-Benz Sindelfingen fabrikasında yaşanan cinayetin ardından akşam saatlerine doğru Alman basınında da olaya ilişkin detaylı bilgiler yer almaya başladı.

53 yaşındaki zanlı, yaşları 44 olan iki kişiyi öldürmek suçundan hakim karşısına çıktı.

Polis ve yetkililerden hala açıklama gelmedi

Polis ve yetkililer olaya ilişkin henüz detaylı bilgi vermezken; Alman basınında çıkan bazı haberler, cinayet nedeninin 14 Mayıs'ta Türkiye'de gerçekleşecek seçimler ve seçimlerin siyasi arka planı ile ilgili olduğu yönünde iddiaları öne sürdü.

Olayın hangi taraflar arasında gerçekleştiği bilgisi polis ve yetkililerin açıklama yapmaması dolayısıyla spekülasyona mahal verirken, işçiler ve çeşitli basın kuruluşlarında farklı söylemler baş gösteriyor.

Mercedes'in açıklamaları

Günün ilk saatlerinden bu yana Mercedes tarafından yapılan açıklamalar, işçilerin taşeron çalıştığının altının çizilmesiyle ve üretimin 'normale' döndüğüyle sınırlı kalmıştı.

İşçilerin bağlı olduğu şirket, Rhenus isimli bir lojistik hizmet sağlayıcısı. Stuttgarter Zeitung'un aktardığına göre; şirketten yapılan açıklamada "Rhenus Otomotiv yönetimi ve çalışanları olay karşısında şok oldular ve kurbanlara, ailelerine ve olayın tüm tanıklarına en derin taziyelerini ifade ediyorlar" denilerek konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.

Akşam saatlerine doğru Handelsblatt'ta yer alan bilgiye göre ise Mercedes sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, olay mahali olan Factory 56'da Pazar gününe kadar çalışmaların durdurulduğu belirtildi. Olaydan etkilenen çok sayıda görgü tanığına ise psikolojik destek sunuldu.

Sindelfingen Mercedes-Benz fabrikasında yaklaşık 35 bin kişi çalışıyor. Üretimi geçici olarak durdurulan S-Serisi ve elektrikli EQS araçlarının üretiminde iki vardiyada 1500´den fazla kişinin çalıştığı ve burada çalışanların çoğunun evlerine yollandığı da paylaşılan bilgiler arasında bulunuyor.