Almanya'da makinistler yeniden greve çıkıyor

Almanya'da devlet demiryolları şirketi Deutsche Bahn ile Alman Makinistler Sendikası (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL) arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanaması üzerine makinistler ikinci kez greve çıkıyor.

GDL sendikası başkanı Claus Weselsky, Berlin'de yaptığı açıklamada grevin yük trenlerinde Cumartesi günü yerel saatle 17.00'de, yolcu trenlerinde ise Pazartesi günü saat 02.00'de başlayacağını duyurdu. Grev Çarşamba günü saat 02.00'ye dek sürecek. Weselsky sendikanın haftasonu yapılacak yolculukları engellemek istemediğini ancak gelecekte bunun garantisini de veremeyeceğini söyledi.

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık nedeniyle makinistler daha önce 10-13 Ağustos tarihlerinde grev yapmıştı.

Deutsche Bahn yönetiminin görüşmelerde uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğünü bildiren GDL yüzde 3,2 ücret artışı ve tek seferlik 600 Avro koronavirüs primi talep ediyor.