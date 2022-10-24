Almanya’da krize karşı Dayanışma Sonbaharı eylemleri

Almanya’nın farklı şehirlerinde “Solidarische Herbst” (Dayanışma Sonbaharı) adlı birlik çatısı altında krize karşı eylem çağrısında bulunulmuştu. Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover ve Stuttgart’da düzenlenen eylemlerde “Solidarisch durch die Krise” (Kriz Boyunca Dayanışma) mottosu ile sokaklara çıkıldı.

Verdi, GEW, Greenpeace, BUND, Paritatische gibi sendika ve sosyal-çevre topluluklarının oluşturduğu Solidarische Herbst Birliği 22 Ekim Cumartesi tarihinde altı şehirde krize karşı dayanışma adına sokağa çıkılacağını duyurmuştu. Oluşum, artan enerji fiyatları karşısında düşük gelire sahip insanlar için düzenli yardım, kira artışlarının durdurulması, kömür ve gazdan bağımsızlaşmak adına yenilebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması taleplerinde bulunmuştu.

Eylemlerde tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi ekonomik kriz döneminde de mal varlığını büyüten zengin kesimlerden varlık vergisi alınması gerektiği ve bu önlemler için hükümete baskı yapılması gerektiği dile getirildi. Sosyal güvenlik, demokrasi, iklimin korunması gibi kriz başlıklarında mücadelenin ancak el ele vererek birlikte gerçekleştirilebileceği vurgulandı.

Organizatörlerin başarılı olarak nitelendirdiği eylemlere ilişkin yapılan açıklamada "24 bin kişiyle birlikte, sosyal açıdan adil ve sürdürülebilir bir politika için federal hükümete güçlü bir sinyal gönderiyoruz" denildi. Eylemin destekçileri arasında iktidar ortaklarından Yeşiller Partisi’ne yakın olduğu bilinen Fridays For Future, BUND, campact gibi grupların bulunmasının ise taleplerin ve eleştirilerin dozajının düşük seviyede kalmasına yol açtığı gözlemlendi.

Berlin’de Invalidenpark’ta günün erken saatlerinde toplanan çeşitli siyasi partiler ve örgütler “Savaşa Hayır!”, “Silahlar bir daha asla!”, “Enerji firmalarını kamulaştırın!”, “Doğayı kurtarın!” gibi pankartlar ile eyleme destek verdi. Kürsüdeki konuşmaların akabinde organizatörlerin verilerine göre; 6 bine yakın gösterici Invalidenpark’dan Brandenburg Kapısı önüne sloganlar ile yürüdü. Türkiye Komünist Partisi de Alman Komünist Partisi (DKP) ve Alman Komünist Gençliği (SDAJ) ile birlikte eylemlerde yer aldı.