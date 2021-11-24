Almanya'da koalisyon görüşmeleri sonuçlandı, yeni şansölye belli oldu

Parti amblemlerinin renkleri nedeniyle "trafik lambası koalisyonu" olarak da adlandırılan üçlü koalisyon, beş haftalık görüşmelerin sonunda 177 sayfalık bir mutabakat metni yayınladı.

Metindeki bazı önemli noktalar şu şekilde:

Mevcut bakanlıklara yeni eklenen İnşa ve Konut Bakanlığı ile birlikte 17 bakanlığın 7'si SPD'lilerden oluşacak. İnşa ve Konut, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Politikalar, Savunma, Sağlık, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlıkları Sosyal Demokratlar'da olacak.

Şansölye koltuğuna ise SPD lideri Olaf Scholz oturacak. Şansölye yardımcılığı Yeşiller'e verilirken bu ismin Robert Habeck olması tahmin ediliyor. Robert Habeck ayrıca İklim Koruma ve Ekonomi Bakanlıkları'nı yürütecek. Dışişleri Bakanlığı da Yeşiller'den bir aday tarafından yürütülecek olmakla birlikte bu bakanlığa Annalena Baerbock'un getirileceği düşünülüyor. Bunun dışında Aile, Çevre ve Tüketici'yi Koruma Bakanlıkları ile Tarım Bakanlığı da Yeşiller'de olacak. Liberaller Hazine Bakanlığı'nı alırken bu görevi parti lideri Christian Lindner'in yürütmesi bekleniyor. Yine liberaller tarafından yürütülecek diğer bakanlıklar Eğitim, Adalet ve Ulaşım Bakanlıkları olacak.

Seçimlerde en fazla oyu alan SPD'nin vaadi olan asgari ücretin saatlik 12 avroya çıkarılması kabul edilirken, ülkenin bir diğer yakıcı gündemi olan konut sorununa dair her yıl 400 bin yeni konutun yapılması kararı alındı. Yeni oluşturulacak olan İnşa ve Konut Bakanlığı tarafından yürütülecek olan bu süreç ile yapılacak konutların 100 bin adedinin kamuca finanse edilen "sosyal konut" kapsamında olması planlanıyor. Kira zammı sınırlaması kuralı ise 2029 yılına kadar uzatılacak. Konut bulma sıkıntısının yüksek olduğu ilan edilen bölgelerde kira zammı oranı yüzde 11 ile sınırlı olacak. Bu sayı önceden yüzde 15 idi. Halihazırda devam etmekte olan Koronavirüs pandemisine değinilen metinde, pandemi ile mücadele için bir kriz masası oluşturacağı ilan edildi. Bununla birlikte sağlık çalışanlarının çalışma koşullarında iyileştirmeler ve ücret artışları yapılacağı da metinde yer alıyor.

Yeşiller'in önemli gündemlerinden birini oluşturan kömür kullanımının tamamen sona erdirilmesi sürecinin yaklaşık 2030 yılında tamamlanması öngürülen metinde, özel konut ve işletmelerin elektrik ücretlerinde indirime gidileceği açıklandı. Önümüzdeki dönem gerçekleştirilmesi planlanan bir diğer önemli değişiklik ise seçme yaşının 16'ya indirilmesi.

Mutabakat metnin resmiyet kazanması için üç partinin parti meclislerinin onayı gerekiyor. Bu sürecin ise aralık ayı başlarında tamamlanması bekleniyor.