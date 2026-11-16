Almanya'da gençler zorunlu askerliğe karşı sokakta: Polis saldırdı, 20 kişi gözaltına alındı

Almanya'da hükümetin silahlı kuvvetleri büyütme ve zorunlu askerlik sistemini yeniden devreye sokma planları gençlerin tepkisini çekiyor. Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen protestoların ardından 14 Kasım Cumartesi günü Berlin'de bir araya gelen yaklaşık 1200 genç, zorunlu askerlik uygulamasına, eğitim ve sosyal harcamalardaki kesintilere karşı yürüdü.

"Gen Z regelt" (Gen Z halleder) isimli girişiminin çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Berlin'in Charlottenburg bölgesinde Savignyplatz'dan Halensee istasyonuna kadar yürüdü. Eylem için 100 kişi bildirilmiş olmasına karşın katılım yaklaşık 1200'e ulaştı.

Göstericiler zorunlu askerlik planlarının geri çekilmesini, okullara ve üniversitelere daha fazla kaynak ayrılmasını, sosyal harcamalardaki kesintilerin durdurulmasını ve hayat pahalılığına karşı önlem alınmasını talep etti.

Zorunlu askerlik karşıtı gençlerin çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe sol örgütler ve Filistin dayanışması hareketinden kişiler de katıldı. Eylemde İsrail karşıtı sloganlar atılırken Filistin bayrakları taşındı.

Polis metro vagonunda gençleri darbetti

Berlin'deki eylemde polis ile göstericiler arasında yaşanan gerilim müdahaleye dönüştü. Yaklaşık 700 polisin görevlendirildiği yürüyüşte çevik kuvvet ekipleri çok sayıda kişiye saldırdı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde polislerin göstericileri yalnızca itip kakmadığı, bazı eylemcilere yumruk attığı da görüldü.

Bir metro vagonunda sıkıştırılan gençlere de coplarla saldıran polislerin, yerdeki ve çevrelerindeki eylemcilere fiziksel şiddet uyguladığı görüntüler tepki çekti.

Polis, eylem sırasında 20 kişinin geçici olarak gözaltına alındığını ve 28 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Suçlamalar arasında "kamu düzenini bozma, polise saldırı, görevi yaptırmamak için direnme ve patlayıcı madde mevzuatına aykırılık" iddiaları bulunuyor. Polis üç memurun yaralandığını bildirirken göstericiler arasında yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Almanya'da askerlik sistemi yeniden kuruluyor

Protestoların temelinde hükümetin silahlı kuvvetleri büyütme ve askerlik sistemini yeniden yapılandırma planları bulunuyor.

Almanya'da 2026 başında yürürlüğe giren yeni askerlik yasası kapsamında 18 yaşına giren erkeklerin askerlik yapmaya uygunluklarını, becerilerini ve orduya katılma isteklerini değerlendiren bir anket doldurması zorunlu hale getirildi. 2008 ve sonrasında doğan erkekler için sağlık muayeneleri de aşamalı olarak zorunlu hale getiriliyor.

Mevcut sistem gönüllülük esasına dayansa da hükümet, gönüllü asker sayısının hedefleri karşılamaması durumunda zorunlu askerliğe geçiş seçeneğini açık tutuyor.

Almanya Savunma Bakanlığı'nın hedefi, halen yaklaşık 186 bin 400 aktif askeri bulunan Bundeswehr'in (Alman Ordusu) mevcudunu 2035'e kadar 260 binin üzerine çıkarmak. Bu hedef doğrultusunda her yıl yaklaşık 20 bin yeni askerin orduya katılması gerekiyor.

Öğrenciler ise zorunlu sağlık muayenelerini ve yeni askerlik yasasını, zorunlu askerliğin aşamalı biçimde geri getirilmesinin ilk adımları olarak değerlendiriyor.

Almanya genelinde düzenlenen askerlik karşıtı protestolarda gençler, zorunlu askerlik planlarına tepki gösterdi. Dövizlerde, "Kendimiz karar veririz", "Devlete haraç yok" ifadeleri yer alıyor.

Savaş bütçeleri büyürken eğitim ve sosyal harcamalar kısılıyor

Gençlerin tepkisi yalnızca askerlik düzenlemesiyle sınırlı değil. Almanya'da eğitim kurumlarının altyapı sorunları, öğretmen açığı, üniversitelere ayrılan kaynaklar ve sosyal hizmetlerdeki kesintiler de protestoların gündeminde.

31 Ekim'de Almanya'nın 30'dan fazla kentinde düzenlenen gösterilere 100 binden fazla genç katıldı. Eylemlerde "Savaş bütçelerine hayır", "Eğitime yatırım yapın, savaşa değil" ve "Merz istifa" sloganları öne çıktı.

Gençler, hükümetin askeri harcamaları artırırken eğitim ve sosyal hizmetlere ayrılan kaynakları kısmaya yönelmesini eleştiriyor. Eylemlerde yükselen talepler, Avrupa genelinde hız kazanan silahlanma politikalarının toplumsal sonuçlarını da gündeme taşıyor.

Almanya'nın NATO hedefleri doğrultusunda askeri kapasitesini artırma planları, genç kuşaklar açısından yalnızca yeni bir askerlik yükümlülüğü anlamına gelmiyor. Eğitim, sosyal haklar ve gelecek güvencesi konusunda yaşanan sorunlarla birlikte değerlendiriliyor.

Polisle göstericilerin karşı karşıya geldiği anlar.

20 Kasım'da Avrupa çapında gençlik grevi

Almanya'daki protestoların önümüzdeki günlerde büyümesi bekleniyor. "Gen Z regelt" girişimi, 20 Kasım'da Avrupa çapında gençlik grevi ve gösteriler düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Berlin'de düzenleyiciler, cuma günü yapılacak eyleme 15 bin kişinin katılmasının beklendiğini duyurdu. Fransa, İtalya, İspanya, Belçika ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde gösteriler düzenlenmesi planlanıyor.

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