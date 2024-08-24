Almanya'da festivale bıçaklı saldırı: 3 kişi öldü, saldırıyı IŞİD üstlendi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir etkinlikte düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişiöldü.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Reuters'ın haberine göre, Alman polisi saldırıyla bağlantılı olabilecek bir gencin gözaltına alındığını fakat saldırganın henüz yakalanmadığını duyurdu.

Saldırıdan yaklaşık 24 saat sonra ise ikinci bir kişi daha gözaltına alındı. Polis, şüphelinin saldırıyla bağlantısına ilişkin bilgi veremeyeceklerini belirtti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Eş zamanlı olarak, çeşitli yerlerde aramalar da dahil olmak üzere bir dizi polis önlemi alınmaktadır” denildi.

Bıçaklı saldırıyı Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi.

Saldırgan hakkında bilgi yok

Polis sözcüsü saldırgana ilişkin çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını, çoğu şok içinde olan tanıkların dinlenerek saldırgan hakkında bilgi alınacağını kaydetti.

Alman Haber Ajansı DPA, 6’sı ağır 7 kişinin yaralandığı aktardı.

Saldırganın durup dururken rasgele insanları bıçakladığını ve öldürdüğünü aktaran Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, “Neden, niçin, niye? Kimse bilmiyor. Şu an motivasyonu ve kişi hakkında bir şey söyleyemeyiz, Kim olduğu dahi bilinmiyor” ifadesini kullandı.

‘Doğrudan insanlara saldırdı’

Reul, ölenlerin 1’nin kadın, 2’sinin erkek olduğu bilgisini paylaştı.

Şüphelinin doğrudan insanlara saldırdığını, vücutta etkili olacak yerleri hedef aldığını ve ardından ortadan kaybolduğunu aktaran Reul, “Spekülasyon yapmamaya dikkat etmemiz lazım. Şu an bunu bir erkeğin yaptığını biliyoruz. Daha fazlasını bilmiyoruz. Nereden geldiğini, ne söylediğini, neden yaptığını bilmiyoruz” dedi.

Solingen Belediyesinden yapılan açıklamada, “Çeşitlilik Festivali” ismini taşıyan ve 25 Ağustos Pazar gününe kadar sürmesi planlanan festivalde 24 ve 25 Ağustos’ta yapılacak etkinliklerin iptal edildiği aktarıldı. (AA)