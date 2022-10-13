Almanya'da eyalet seçimlerinde Yeşiller ve SPD çoğunluğu sağladı, AfD oylarını ikiye katladı

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 33,4’lük oy oranı ile birinci parti oldu. Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) yüzde 28,1 ile ikinci, Yeşiller Partisi ise yüzde 14,5 oy oranına ulaşarak üçüncü parti oldu.

Özellikle Yeşiller Partisi’nin en son 2017 yılında yapılan eyalet seçimlerine göre oy oranını neredeyse ikiye katlamış olması dikkat çekiyor. Alman medyası seçim sonuçlarını Yeşiller Partisi’nin büyük zaferi olarak yorumladı. Böylelikle daha önce SPD’nin yönetiminde olduğu Hannover, Göttingen ve Lüneburg belediyeleri Yeşiller Partisi’ne geçmiş oldu.

Aşağı Saksonya eyaletinde Yeşiller ve SPD’den oluşacak ikili koalisyon bekleniyor.

Sol Parti düşüşte, sağın yükselişi sürüyor

Almanya’nın faşizan partisi Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 10,9 oy oranına ulaşarak son seçimlere oranla oylarını neredeyse 5 puan artırmış oldu.

Sol Parti’nin oy oranı ise yüzde 2,7’de kaldı ve son seçime göre iki puan daha kaybederek yüzde 5 barajının açık ara altında kalmış oldu.