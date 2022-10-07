Almanya İçişleri Bakanı: Çok sayıda sığınmacı Avrupa'ya doğru geliyor, endişe duyuyoruz

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser Ukrayna'dan 1 milyon 2 bin 763 mültecinin kayıt edildiğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, "Bu kadar insana bakmanın büyük bir insani çaba gerektirdiğini" söyleyen Faeser "Savaş ne kadar uzun sürerse, bu kadar çok mülteciyi barındırmak ve onlara bakmak o kadar zorlaşıyor" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Faeser Ukrayna’nın yanı sıra Akdeniz ve Balkanlar üzerindeki güzergahtan yeniden çok sayıda sığınmacının Avrupa'ya doğru geldiğini belirterek, "Bundan endişe duyuyorum" açıklamasında bulundu.

Faeser ayrıca yerel ve eyaletlerin temsilcilerinin yer alacağı bir sığınmacı zirvesinin yapılacağı bilgisini de paylaştı.