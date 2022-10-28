Almanya'da enflasyon son 71 yılın zirvesinde

Avrupa'da enerji krizi ve enflasyon artışı devam ediyor.

Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 10,4'le son 71 yılın zirvesine çıktı.

İtalya'da 1984'ten beri en yüksek seviyede

İtalya'da ise Eylül ayında yüzde 8,9 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış sebebiyle ekim ayında 11,9'a yükseldi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, İtalya'da eylülde yüzde 8,9 olan yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 11,9 olarak ölçüldü. Söz konusu oran İtalyan basınındaki bilgilere göre 1984'ten bu yana ülkede kaydedilen en yüksek oran.

Aylık bazda artışın ise yüzde 3,5 olduğu kaydedildi.

ISTAT açıklamasında, fiyatlardaki yükselişin enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığı belirtildi.

Öncü verilere göre, gıda ve ev eşyalarının da içerisinde yer aldığı enflasyon sepeti ekimde yıllık bazda yüzde 10,9'dan 12,7'ye çıktı.

Belçika'da 1975'ten beri en yüksek enflasyon

Belçika'da da enflasyon, ekimde yüzde 12,27 ile 1975 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı. Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ekim ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Belçika'da eylül ayında yüzde 11,27 olan enflasyon, ekimde 12,27'ye çıktı. Böylece ülkede enflasyon, Haziran 1975'ten bu yana ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

Belçika'da en son 47 yıl önce enflasyon yüzde 12,5 olarak ölçülmüştü. Ülkede, çekirdek enflasyon ise ekimde yüzde 6,5'e yükseldi.

Ekim ayında en önemli fiyat artışları doğal gaz, elektrik, kalorifer yakıtı, sıvı yağlar, odun, tereyağı, mazot ve unda gerçekleşti.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerji ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 63,03'ü buldu. Enerji ürünlerinin ekim ayı enflasyonuna katkısı yüzde 5,95 düzeyinde gerçekleşti.

Belçika'da ekim ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 130,6, elektrik fiyatı yüzde 84,7 ve kalorifer yakıtı fiyatı da yüzde 57,7 arttı. (AA)