Almanya’da Ekim ayından itibaren doğalgaza yüzde 13 zam geliyor

Almanya’da haneler hükümetin yeni uygulaması sonucu doğalgaz tüketiminde kilovat saat başına 2.419 avro cent fazla ödeme yapacak. Alman Federal Hükümeti, Rusya'dan doğalgaz tedarikinin azaltılması sonrası ülkenin yükselen enerji maliyetlerini tüketicilere yansıtmaya karar verdi.

Trading Hub Europe'dan yapılan açıklamada, artışın ekim ayından itibaren devreye gireceği belirtildi. Buna göre dört kişilik ortalama bir ailenin enerji maliyetlerinde yıllık yüzde 13 yani ortalama 480 avro civarında artış olacak.

Söz konusu uygulama 1 Ekim’den itibaren uygulamaya konulacak ve 2024’ün Nisan ayına kadar sürecek.