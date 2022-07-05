Almanya'da doğalgaz krizi: Apartmanlara sıcak su kısıtlaması

Almanya'nın Saksonya eyaletinin Dippoldiswalde kasabasındaki bir konut kooperatifi, kiracılara gönderdiği mektupta artan enerji maliyetleri sebebiyle sadece günün belli saatlerinde sıcak su sağlanacağını söyledi.

Bild'de yayımlanan habere göre, 600 konuttan oluşan kooperatifin kiracılara gönderdiği mektupta, günün her saati sıcak su sağlanmayacağı, aralıklı olarak sıcak su verileceği belirtildi. Kiracılar sabah 04.00-08.00, 11.00-13.00 ve 17.00-21.00 arasında sıcak su kullanabilecek. Gece boyunca ve belirtilen saatler dışında sıcak su olmayacak.

Deutsche Presse-Agentur'a demeç veren kooperatifin yönetim kurulu üyesi Falk Kuhn-Meisegeie, "Bu koşullar, kiracıları rahatsız etmek için değil. Gelecek yıl için ödeyemeyebileceğimiz faturalara uyum sağlamak için atılmış bir adım. Kiracıların bu krizi iyi bir şekilde atlatmasını istiyoruz. Hayat zaten yeterince pahalı" diye konuştu.

Almanya'da konutlar için sıcak su sınırlaması gündemde

Almanya'nın Hamburg Eyalet Çevre Senatörü Jens Kerstan hafta sonu yaptığı açıklamada, doğalgaz sıkıntısının oluşması halinde konutlar için sıcak su sınırlaması getirilebileceğini belirtmişti.

Almanya Sendikalar Federasyonu Başkanı Yasmin Fahimi, Rusya'dan doğalgaz kesintileri nedeniyle "tüm endüstrilerin kalıcı olarak çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu" açıklamıştı.

Gazprom doğalgaz arzını 10 günlüğüne kesecek

Rus enerji tedarikçisi Gazprom, Almanya'ya gaz tedarikini yüzde 60 oranında azaltmıştı. Gazprom ayrıca "planlı bakım" olarak belirttiği sebeple 11 Temmuz itibariyle Kuzey Akım boru hattından gaz tedarikini 10 günlüğüne kapatacağını ilan etti.