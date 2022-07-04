Hamburg'da doğalgaz sorunu: Sıcak su kısıtlaması gündeme alındı

Almanya'nın Hamburg Eyalet Çevre Senatörü Jens Kerstan, doğalgaz sıkıntısının oluşması halimde konutlar için sıcak su sınırlaması getirilebileceğini söyledi.

Welt am Sonntag'a konuşan Kerstan, "Doğalgaz tedariki sorunu yaşanması halinde, evlere sıcak su kısıtlaması getirilebilir. Bu durumda yalnızca günün belirli saatlerinde sıcak su kullanımına izin verilebilir" diye konuştu. Kerstan, evlerdeki maksimum sıcaklık için de bir düzenleme yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Jens Kerstan, doğalgaz arzında ciddi bir problem olması halinde ticari, ev veya özel kullanıcılar için fark etmeksizin her kullanıcıya kısıtlama getirilebileceğini açıkladı.