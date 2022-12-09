Almanya'da darbe iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden 'düşman listesi' çıktı

Almanya'da darbe planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve kendilerini "İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak nitelendiren grubun, 18 kişilik "düşman listesi" oluşturduğu aktarıldı.

Alman Die Tageszeitung gazetesinin haberine göre; gözaltına alınan şüphelilerden birinin üzerinde bulunan 18 kişilik listede, Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Hristiyan Demokrat Birliği Başkanı Friedrich Merz, Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Saskia Esken, CDU'lu siyasetçi Armin Laschet gibi 7 Federal Meclis Üyesi'nin isimleri ile gazetecilerin isimlerinin yer aldığı bildirildi.

Listedeki isimlerden Esken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şiddet yanlısı bu grubun oluşturduğu tehlikeyi hafife almamalıyız. Bu insanlar sadece komplo teorileri hayal etmiyor, uygulamak istedikleri somut planları vardı" dedi.

Soruşturmayı yürüten Federal Başsavcılığın iddianamesinde, darbeye hazırlandıkları iddia edilen şüphelilerin, hükümet üyelerini ve milletvekillerini tutuklamaları için küçük bir silahlı grupla Alman Federal Meclisi'ne girmeyi planladıkları belirtilmişti. İddianamede, söz konusu grubun Meclis'e silahlı darbe yapmak için Kasım 2021'den itibaren hazırlıklarına yoğunluk verdiği kaydedilmişti. (AA)