Almanya Şansölyesi Scholz: Bir şeyler döndüğü çok açık

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, ülkede darbe planladıkları gerekçesiyle tutuklanan kişilerin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile bağlantısının dikkat çekici ve önemli olduğunu söyledi.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Scholz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Burada bir şeyler döndüğü çok açık. Burada asıl söylenmesi gereken, suçlananlar arasında Alman Federal Meclisi'nin eski bir AfD üyesi olmasıdır. Elbette bu çok dikkat çekici ve çok kötü bir olaydır.

Diğer en önemli sonuç, bu tür hukuk ihlallerini ve bu tür planları güvenlik makamlarıyla engelleyebilecek ve tüm gücüyle reddedebilecek savunulabilir bir devlete, savunulabilir bir demokrasiye sahip olduğumuzu herkesin bilmesidir."

'AfD, izleme listesinde yer almalı'

Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil de konuyla ilgili olarak Alman medyasına yaptığı açıklamada, AfD'nin cezalandırılmasını talep etti.

AfD'yi anayasa karşıtı bir parti olarak nitelendiren Klingbeil, "AfD, parlamentolarda, mahkemelerde ya da kamu hizmetlerinde değil, Anayasayı Koruma Dairesi'nin izleme listesinde yer almalı" dedi.

Klingbeil, darbe planı yapan İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) isimli gruba yönelik baskının, AfD ile grup arasındaki yakın bağlantıyı bir kez daha gösterdiğini söyledi. (AA)