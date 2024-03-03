Almanya'da çalışan Türk doktor sayısı 2,6 bini aştı

Almanya'da pek çok sektöre kalifiye iş gücü sıkıntısı devam ederken, sağlık sisteminde yabancı pasaportla çalışanların sayısı da giderek artıyor.

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin Federal Doktorlar Odası istatistiklerine dayandırdığı haberlerde, 31 Aralık 2023 itibariyle Almanya'da 63 bin 763 Alman pasaportu olmayan doktor çalıştığı bildirildi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre; veriler, 2013 yılından bu yana sayının ikiye katlandığını gösteriyor. 1993 yılında ülkede 30 bin civarında Alman pasaportu olmayan doktor görev yaparken, 2013 yılında ise bu sayı 30 bin civarına yükseldi.

Türkiye altıncı sırada

Alman pasaportu olmayan doktorların geldiği ülkelerin başında 6 bin 120 doktor ile Suriye yer alırken, ikinci sırada 4 bin 668 doktor ile Romanya yer aldı. Avusturya'dan 2 bin 993 doktor Almanya'da görev yaparken, Yunanistan'dan 2 bin 943, Rusya'dan ise 2 bin 941 doktorun ülkede görev yaptığı bildirildi.

Türkiye'den giderek Alman sağlık sistemi bünyesinde doktorluk mesleğini ifa eden doktor sayısı ise 2 bin 628 olarak açıklandı.