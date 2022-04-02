Almanya'da bir subaya 'casusluk' suçlaması

Alman Ordusu'na mensup bir subay, Moskova'nın istihbarat servisi için casusluk yapmakla suçlandı. Adı "Ralph G." olarak duyurulan yedek subayın, yaklaşık 8 yıldır Rusya'ya hassas askeri ve mali bilgileri aktardığı iddia edildi.

Alman asker, geçtiğimiz ay Düsseldorf eyalet mahkemesi tarafından "Federal Almanya Cumhuriyeti'ne ve bir NATO üye devletine karşı bir yabancı gizli servis için çalıştığı" şüphesiyle suçlandı. Söz konusu bilgiler Almanya Federal Savcılığı tarafından bugün kamuoyuna açıklandı.

Savcılık açıklamasında söz konusu askeri personelin, "En geç Ekim 2014'ten bu yana çeşitli kişiler aracılığıyla bir Rus istihbarat servisi yetkilisi ile temas halinde olduğunu" iddia etti.

Askerin yerel bir bölge irtibat komutanlığının "başkan yardımcısı" olarak görev yaptığı ve "Alman ekonomisinin çeşitli komitelerinin üyesi olduğu" söyleniyor. İkinci rolün, 2014 yılında Rusya'ya yönelik Alman yaptırımlarının etkisi veya Nord Stream 2 gaz boru hattı projesine yönelik daha yakın tarihli cezalar gibi “ekonomik sektörden içgörüler” sağlamasına izin verdiği iddia ediliyor. Ayrıca askerin, Almanya silahlı kuvvetleri Bundeswehr'in rezerv güçleri ve askeri-sivil işbirliği hakkında belirtilmemiş bilgileri paylaştığı da iddia edildi.

Savcılık subayın saikleri hakkında fazla ayrıntı vermese de, "hizmetleri" karşılığında "Rus devlet kurumları tarafından düzenlenen etkinliklere davetler aldığını" öne sürdü.