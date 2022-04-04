Almanya'da bir adamın aşı kartı satmak için 90 defa aşı olduğu iddia edildi

Almanya'da 60 yaşındaki bir adamın, aşı olmayan kişilere aşı kartı satabilmek için kendisine 90'a yakın kez Covid-19 aşısı yaptırdığı iddia edildi.

dpa'nın haberine göre Magdeburg kentindeki adamın ismi açıklanmazken, adamın polis tarafından yakalanana kadar aylarca Saksonya'daki aşı merkezlerine gittiği belirtildi. Şüpheli gözaltına alınmadı, ancak izinsiz aşı kartı vermek ve belgede sahtecilik yapmaktan soruşturma altında bulunuyor.

Şüpheli Saksonya'nın Eilenburg kentindeki bir aşı merkezine iki gün üst üste gelmesi üzerine yakalandı. Polis, şüphelinin üzerindeki birden fazla boş aşı kartına el koydu ve cezai işlem başlattı.

Farklı markalara ait yaklaşık 90 doz Covid-19 aşısının adamın sağlığına ne gibi etkisi olduğu henüz bilinmiyor.