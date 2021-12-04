İtalya'da bir aşı karşıtı, taktığı sahte kola aşı yaptırmaya çalıştı

Biella kasabasında bir aşı karşıtı taktırdığı silikon kolla aşı yaptırmaya çalıştıktan sonra sahtecilik suçlamasıyla karşı karşıya. Covid-19 aşısı için sahte kol takan adam aşı olmaktan kaçınırken bir taraftan da aşı kartı almaya çalışırken yakalandı.

La Repubblica'nın haberine göre İtalya'da gerçekleşen olayda aşı karşıtı şahsın sadece bu amaç için taktırdığı silikon kol için binlerce lira para ödemiş olabileceği tahmin ediliyor.

Kuzey Piedmont bölgesinde Torino kentinin açıklarındaki kasabada meydana gelen vaka, İtalya'nın aşısız insanları bir dizi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetten men eden önlemleri açıklamasından bir hafta sonra geldi.

Bir doktorun önünde bir onay formu imzalamak da dahil olmak üzere bürokratik formaliteleri tamamladıktan sonra, 50 yaşındaki aşı karşıtı şahıs bir sağlık çalışanının aşıyı uygulaması için gömleğinin kolunu kaldırınca yakayı ele verdi.

Sağlık çalışanı ilk başta bir şey fark etmedi. Ancak daha yakından bakıp koluna dokunduktan sonra adamdan gömleğini çıkarmasını istedi. Foyası açığa çıkan adam daha sonra sağlık çalışanına göz yumması için yalvarmaya başladı.

Aşıyı sahte kola yaptıktan sonra tuhaflık farkeden Filippa Bua, “Bir profesyonel olarak rahatsız hissettim. Kolun rengi beni şüphelendirdi ve ben de adamdan sol kolunun geri kalanını açmasını istedim. İyi yapılmıştı ama aynı renk değildi” dedi. Adamın damarlarını göremediğini söyleyen sağlıkçı "İlk başta bir hata yaptığımı düşündüm, yapay kollu bir hastaydı" dedi.

Aşı karşıtının derisinin üzerine tamamen sahte bir kol mu yoksa bir çeşit silikon tabaka mı giydiği belli değil.

La Repubblica, aşı karşıtı adam tarafından yazılmış olabilecek bir sosyal medya mesajına atıfta bulunarak olayın tek seferlik olmayabileceğini öne sürdü. Şahıs, Twitter gönderisinde, Amazon'da 488 avro karşılığında satışa sunulan, sahte kollar ve boyun ile tamamlanmış silikon bir erkek göğüs yarım vücut takımı aldığına dair paylaşımda bulunurken “Bununla gidersem fark ederler mi? Belki de iğnenin gerçek koluma ulaşmasını önlemek için silikonun altına fazladan bir şeyler giyerim" ifadelerini kullandı.